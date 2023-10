TUI-Aktie: Es geht um alles!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

TUI zeigte sich an den Aktienmärkten auch am Montag verwundbar. Der Titel verlor gleich mehr als -1 %. Damit geht es aus Sicht von Chartanalysten im wahrsten Sinne des Wortes fast schon um alles. Denn die Aktie taumelt auf diese Weise in Richtung von 5 Euro als Untergrenze. Wenn es nicht gelingt, diese Untergrenze zu halten, wird es um und für die Aktie bereits ungemütlich.

TUI: Das ist ein Trend!

Die Aktie verliert seit einiger Zeit bereits den Anschluss nach oben. Derzeit geht es für den Titel maßgeblich darum, die Chance auf ein Comeback in der Nach-Corona-Zeit nicht zu verspielen. Die Umsätze klettern wieder, die Aussichten werden derzeit deutlich besser. Das Unternehmen wird den aktuellen Schätzungen nach einen Umsatz von gut 20 Milliarden Euro im laufenden Jahr erreichen. Im kommenden Jahr soll der Umsatz ähnlich hoch...