TUI-Aktie: Einzigartig!

Lange Zeit hielt sich die Aktie von TUI tapfer über der Marke von 3 Euro. Aller negativen Analysteneinschätzungen zum Trotz, glaubten die Anleger an den Erfolg des Reisekonzerns. Lediglich am vergangenen Mittwoch schloss die TUI-Aktie etwas tiefer bei 2,92 Euro, kam anschließend aber wieder zurück. Am Montag nun könnte es die Anteilsscheine erneut erwischen, bis zum frühen Nachmittag rutschten sie im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



