TUI-Aktie: Eine einzigartige Wette

TUI enttäuschte zum Auftakt der neuen Börsenwoche seine Investoren. Fraglich erscheint aktuell, ob die Aktie wirklich den Boden bereits erreicht hat - und wie sich die Buchungslage im Winter darstellt. Daraus ergibt sich die Antwort auf die Frage, ob TUI noch schnell in einen Comeback-Modus kommen kann. TUI: Das wird unterschätzt Zunächst: TUI gab auch am Montag in den ersten… Hier weiterlesen