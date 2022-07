TUI-Aktie: Diese Kursziele lassen aufhorchen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

Nein, wirklich in Schwung kommt die Aktie von TUI seit Monaten nicht mehr. Am Dienstag hatte es kurz den Anschein, als ob sich die Papiere des Touristik-Konzerns wieder auf den Weg machen würden: Nach einem Tagestief im Xetra-Handel bei 1,46 Euro ging es zwischenzeitlich wieder bis auf 1,55 Euro nach oben – ein Plus von immerhin gut sechs Prozent. Doch… Hier weiterlesen