TUI-Aktie: Die Bullen geben noch nicht auf!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

Angesichts der Verluste aus der Vorwoche sind es eher übersichtliche Erholungen, welche an den hiesigen Märkten heute Morgen verzeichnet werden konnten. Dennoch ist es erfreulich, dass es überhaupt mal wieder in Richtung Norden geht. Das gilt insbesondere für die TUI-Aktie. Die geriet in den letzten Tagen aufgrund der katastrophalen Stimmung an den Märkten ordentlich ins Schleudern und fand sich schon… Hier weiterlesen