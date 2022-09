TUI-Aktie: Die Bullen bekommen kalte Füße!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie hat in der vergangenen Woche ein Absinken unter das Juli-Tief bei 1,4235 Euro verhindert und anschließend wieder nach oben gedreht. Am Montag stieg der Kurs im Hoch bis auf 1,6720 Euro, verpasste aber den Ausbruch über die 50-Tage-Linie (EMA50). Der exponentiell gleitende Durchschnitt machte den Bullen auch am Dienstag das Leben schwer. Die Aktie eröffnete den Handel zwar… Hier weiterlesen