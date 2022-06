TUI-Aktie: Bestechen mit Qualität?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie (WKN: TUAG00) selbst besticht natürlich nicht mit Qualität oder einer guten Performance. Auf einem Aktienkurs von 1,71 Euro sehen wir, dass die Anteilsscheine eher in der Nähe ihres Tiefs notieren, als einen Turnaround an den Tag legen. Das kennen wir bereits und ist seit der Pandemie nix Neues mehr.

Allerdings ist der Reisemarkt, na ja, erneut kompliziert. Vielleicht schafft es der Reisekonzern jedoch, jetzt mit Qualität zu bestechen. Blicken wir auf die möglichen Details.

TUI-Aktie: Qualität wichtiger denn je?

Generell steht TUI als Deutschlands größtes Reiseunternehmen für einen Namen. Vielleicht auch für Qualität, Stabilität und Verlässlichkeit. Zumindest in operativer Hinsicht, soweit es eben die Pandemie zuließ. Die Pandemie ist derzeit nicht mehr das primäre Problem im Reisemarkt. Aber dafür gesellt sich etwas Neues als Herausforderung hinzu: Probleme an Flugmärkten und beim Reisen im Alltag. Das ist eine vollkommen neue Situation.

Der Deutschlandchef des Reiseunternehmens TUI spricht nun jedenfalls davon, dass man in dieser besonderen Situation mehr Qualität bieten wolle. So werde man keine Flüge streichen, Tuifly sei außerdem stabil. Ob das ein Wink in Richtung Lufthansa war, wo es zu Einschränkungen aufgrund von fehlenden Kapazitäten, Personal und selbst Maschinen kam? Vielleicht.

Allerdings seien Kunden, die bei TUI buchen, nicht zwangsläufig von den teilweise chaotischen Bedingungen an Flughäfen ausgenommen. Schließlich würde der Reisekonzern selbst auch teilweise auf andere Carrier zurückgreifen, um das Reiseaufkommen zu handhaben. Unter anderem die Lufthansa ist dabei ein Anbieter, der Passagiere und Reisende befördere. Das wiederum zeigt: Nur weil man mit dem deutschen Reiseunternehmen bucht, sind Probleme im Reiseverkehr nicht zwangsläufig ausgeschlossen.

Trotzdem: Stabilität ist Trumpf

Wir können trotzdem an dieser Stelle ein positives Zwischenfazit ziehen. Das Management der TUI-Aktie hat den eigenen Konzern offensichtlich nicht so heruntergeschrumpft, dass der operative Alltag nun mit schwindenden Kapazitäten verbunden ist. Die Aussage, dass Tuifly stabil bleibt, zeigt: Es gibt eine gewisse Qualität im Reiseverkehr.

Bestätigt sich diese Einschätzung in der Breite und kommt es zu weniger Probleme im operativen Alltag, so könnte das ein bestechendes Qualitätsmerkmal sein. Vielleicht nicht jetzt, aber für die Zukunft und zukünftige Reisen. In der Krise zeigt sich schließlich häufig, wer noch funktioniert und wo es womöglich besonders schwierig läuft. Auch die Verbraucher vergessen das natürlich nicht so schnell.

Der Artikel TUI-Aktie: Bestechen mit Qualität? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022