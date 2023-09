TUI-Aktie: Beeindruckender Anstieg um mehr als 135%!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie hat in der jüngsten Zeit einige Turbulenzen auf dem Finanzmarkt durchlaufen. Innerhalb einer Woche musste das Unternehmen einen weiteren Rückgang von 3,50 % hinnehmen, wobei vor allem am Freitag signifikante Verluste zu verzeichnen waren. Es scheint keinen spezifischen Auslöser für diese Entwicklung zu geben; die Aktie erscheint vielmehr in einem negativen Trend gefangen. Dennoch haben Analysten eine andere Sichtweise und prognostizieren ein bemerkenswertes Kursziel für die TUI-Aktie.

TUI: Wie bewerten die Marktanalysten die Lage?

Jüngst hat TUI auch seine Quartalsbilanzen offengelegt. Die Erwartungen wurden vor etwa vier Wochen übertroffen. An den Börsen hat dies jedoch nicht nachhaltig beeindruckt – anders aber bei den Marktanalysten und ihren Kurszielprognosen.

Laut Daten von Marketscreener schätzt man den...