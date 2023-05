TUI-Aktie: Auf dem Weg nach oben - Aktuelle Entwicklungen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie von TUI hat in den letzten Tagen an Schwung gewonnen und konnte am Montag einen Gewinn von über 5,4 % verbuchen. Zuvor hatte der Wert unter einer Kapitalerhöhung gelitten, die das Vertrauen in die Aktie nicht gestärkt hatte. Durch die Ausgabe von Bezugsrechten wurde der Kurs verwässert und das Bezugsrecht sank auf weniger als 1 Euro. Nun erholt sich die Aktie wieder und erreicht langsam ihren wahren Wert.

Analysten sind positiv eingestellt, haben aber vergessen, den Kurs nach der Kapitalerhöhung zu bewerten. Die Profitabilität der Reisebranche könnte wieder steigen, was für eine bessere Stimmung sorgt und erklärt warum TUI an Schwung gewinnt.

Zusammenfassend:

– Die Aktie von TUI hat deutlich an Wert zugelegt

– Der vorherige Absturz war auf eine Kapitalerhöhung zurückzuführen

– Analysten haben diese Korrektur...