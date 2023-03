TUI-Aktie: Alles vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

am Wochenanfang ist der Handel an den Aktienmärkten vergleichsweise schwach an den Start gegangen. Dabei verlor die Aktie von TUI, derzeit viel beachtet, mit -3,3 % erheblich. Die Notierungen sind damit in einer Woche um -6 % nach unten gesunken. Innerhalb von 4 Wochen ging es um sogar -16,1 % nach unten. Dies ist offensichtlich ein Misstrauensvotum des Marktes gegen den Reisekonzern. Dazu könnte auch der Streik in Deutschland derzeit beitragen.

TUI und der Streik: Börsen freuen sich nicht

Der Streik in Deutschland umfasst derzeit sowohl die Bahnen wie auch die Wasserstraßen und die Flughäfen. Dies kann auch das Programm von TUI umfassen. Der Reisekonzern wird allerdings auch mit anderen Indikatoren konfrontiert, die das Ergebnis beeinflussen können. Der Flughafen Hannover hat kürzlich seine...