TT Electronics Aktie: Das ist einfach klasse!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Bewertungen zur Tt Electronics-Aktie abgegeben. Von insgesamt 1 Bewertungen waren alle "Gut". Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenratings ergab, liegt bei 225 GBP. Dies zufolge gibt es ein Aufwärtspotenzial von 38,89 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 162 GBP. Aufgrund dieser Analyse erhält die Tt Electronics-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 31,26, was 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 77 liegt. Diese Unterbewertung führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Der Aktienkurs von Tt Electronics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,91 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -2,04 Prozent gefallen, was eine Unterperformance von -7,86 Prozent für Tt Electronics bedeutet. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Schließlich wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um zu beurteilen, ob die Tt Electronics-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (43,13 Punkte) als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis (38,59) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie auch in dieser Analysekategorie eine "Neutral"-Bewertung.

