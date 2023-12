TT Electronics Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tt Electronics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben, ergab eine überwiegend positive Anleger-Stimmung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tt Electronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 167,8 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 152,4 GBP weicht somit um -9,18 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (157,54 GBP) liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,26 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu sehen ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Einschätzung der Analysten für die Tt Electronics ergibt insgesamt ein "Gut", da 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Tt Electronics liegt bei 225 GBP, was einer potenziellen Entwicklung um 47,64 Prozent entspricht, und somit zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.