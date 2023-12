TT Electronics Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Aktienkurs von Tt Electronics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Tt Electronics jedoch um 1,84 Prozent über dem Durchschnitt (-11,75 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -6,53 Prozent, wobei Tt Electronics aktuell 3,38 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Tt Electronics in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität für Tt Electronics in den letzten vier Wochen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die Einschätzung von Aktienkursen lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger bestimmen. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv für Tt Electronics waren. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Tt Electronics in den sozialen Medien aufgegriffen, wodurch die Aktie die Einstufung "Gut" erhält.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Tt Electronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 167,99 GBP angegeben, was einer Abweichung von -7,73 Prozent vom letzten Schlusskurs (155 GBP) entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (157,89 GBP), so liegt der letzte Schlusskurs nur um -1,83 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Tt Electronics-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.