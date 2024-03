TT Electronics Aktie: Keine Angst!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Tt Electronics hat derzeit ein KGV von 31,26, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann und daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen im Hinblick auf Tt Electronics. Die Diskussionen über das Unternehmen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Tt Electronics-Aktie in der Nähe des gleitenden Durchschnitts sowohl der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Tt Electronics in den letzten 12 Monaten eine Underperformance sowohl im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als auch zum Sektor "Informationstechnologie" gezeigt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Bewertung für Tt Electronics basierend auf fundamentaler, sentimentaler und technischer Analyse sowie dem Branchenvergleich der Aktienkursentwicklung.