TT Electronics Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Tt Electronics zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten im üblichen Bereich lag und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält Tt Electronics insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Tt Electronics diskutiert wurde. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Tt Electronics hat im letzten Jahr eine Rendite von -18,14 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 12,09 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie um 11,88 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Tt Electronics eine durchschnittliche Analystenbewertung von "Gut", basierend auf einer "Gut"-Meinung und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinung. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 48,03 Prozent hin, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Tt Electronics somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzung.