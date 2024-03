TT Electronics Aktie: Ist jetzt alles möglich?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Tt Electronics in den sozialen Medien. Es gab keine eindeutige Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht oder nicht. Es wurde unwesentlich mehr oder weniger über Tt Electronics diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Meinungen der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, zeigen insgesamt ein positives Bild, da es 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen gibt. Kurzfristig betrachtet, liegen innerhalb eines Monats 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was zu einer positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Tt Electronics liegt bei 260 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung um 67,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Analysten, insgesamt also zu einem "Gut".

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 3,99 Prozent, was 6,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 10,85) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Tt Electronics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird anhand des aktuellen Aktienkurses bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tt Electronics-Aktie beträgt aktuell 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weniger volatil, mit einem Wert von 47,02, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Tt Electronics.