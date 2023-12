TT Electronics Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Dividendenrendite von Tt Electronics liegt derzeit bei 3,77 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 10,2 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -6,42 Prozent zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Tt Electronics bei -9,91 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,99 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Tt Electronics mit 5,92 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tt Electronics festgestellt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher wird das Sentiment und Buzz der Aktie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tt Electronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 166,87 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 153 GBP liegt, was einer Abweichung von -8,31 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Zusammenfassend erhält die Tt Electronics-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.