TT Electronics Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Aktienkurs von Tt Electronics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,67 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -5,38 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -18,29 Prozent für Tt Electronics entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,31 Prozent im letzten Jahr, und Tt Electronics lag 19,35 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Tt Electronics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 47,02 weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, weshalb auch der RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Tt Electronics zu einem "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tt Electronics beträgt aktuell 31,26 und liegt damit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 83. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Tt Electronics auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Tt Electronics bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 3,99 Prozent, was 6,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 10,85) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion, da die Dividendenrendite in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.