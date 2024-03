TTM Aktie: Das war nicht abzusehen!

In den letzten zwei Wochen wurde Ttm von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, so die Auswertung von diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Ttm mit 9,39 Prozent mehr als 495 Prozent darunter. Dies ist im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche von 2,78 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung. Daher erhält Ttm ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie. Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 20,79 und liegt mit 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 76. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung. Die langfristige Stimmungslage wird ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität unterdurchschnittlich sind und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Daher erhält die Aktie von Ttm bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

