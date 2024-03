TTM Aktie: Das sind gute Nachrichten!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Ttm-Aktie stattgefunden. Dabei wurden 1 Bewertungen als "Gut" eingestuft, während es keine "Neutral" und keine "Schlecht" Bewertungen gab. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Ttm-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Ttm. Die durchschnittliche Kursziel-Prognose der Analysten liegt bei 17 USD, was auf ein Aufwärtspotenzial von 15,57 Prozent hinweist, wenn der letzte Schlusskurs von 14,71 USD als Ausgangspunkt genommen wird. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier. Insgesamt erhält Ttm somit in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In letzter Zeit war auch die Ttm-Aktie Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden überwiegend negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Ttm. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Ttm als unterbewertet, da das KGV von 20,79 insgesamt 74 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 78,87 beträgt. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Ttm können über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, es gab kaum identifizierbare Veränderungen, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Ttm in diesem Bereich die Einstufung: "Neutral".