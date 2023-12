TTM Aktie: Das ist beeindruckend!

Sentiment und Buzz: Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Im Fall von Ttm hat sich in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild gezeigt. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält die Ttm-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Ttm-Aktie liegt bei 15,79 USD, was einer Entfernung von +17,49 Prozent vom GD200 (13,44 USD) entspricht. Aus charttechnischer Sicht ist dies ein positives Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 13,79 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +14,5 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Ttm-Aktie als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Analysteneinschätzung: Innerhalb der letzten zwölf Monate gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Ttm, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates für Ttm vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 17 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 7,66 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 15,79 USD. Daher erhält die Ttm-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien geben klare Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Ttm-Aktie. In den letzten beiden Wochen haben sich überwiegend negative Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gezeigt. Zudem wurden hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Daher kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Ttm-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.