TTM Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Aktienkurs von Ttm hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,81 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +8,85 Prozent darstellt im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um -2,04 Prozent gefallen sind. Im Vergleich dazu hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 8,25 Prozent im letzten Jahr, und Ttm lag 1,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Trotz der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich ergibt sich aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ttm ist insgesamt "Schlecht", da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Ttm beschäftigt hat.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Ttm derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 75 Punkten liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI hier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Ttm durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Ttm.