TTM Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ttm liegt derzeit bei 24,75, was 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten von 46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und Ttm daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ttm bei 13,64 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,76 USD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,21 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hingegen hat einen Stand von 14,76 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 75 Punkte, was darauf hindeutet, dass Ttm momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Ttm weder überkauft noch -verkauft und wird daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Punkt der Analyse.