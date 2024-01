TTM Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Ttm wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich zum Negativen verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ttm eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11546,47 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Ttm bei 13,58 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs liegt bei 14,9 USD, was einer Differenz von +9,72 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die aktuelle Differenz bei +3,26 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Analysteneinschätzung bewertet die Ttm-Aktie als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 17 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 14,09 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Ttm eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.