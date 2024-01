TTM Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die technische Analyse der Ttm-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 13,58 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 14,9 USD lag und somit einen Abstand von +9,72 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 14,43 USD, was einer Differenz von +3,26 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung dieser beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Ttm-Aktie eine durchschnittliche Aktivität und weist eine mittlere Diskussionsintensität auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt derzeit 80, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Ttm-Aktie.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls negative Meinungen in den sozialen Medien und eine überwiegend pessimistische Stimmung. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments für die Ttm-Aktie.