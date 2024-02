TTM Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse der Ttm-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,92 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,65 USD liegt, was einem Unterschied von +12,43 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt dieser bei 15,01 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,26 Prozent) liegt. Somit erhält die Ttm-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating und insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anlegerstimmung bezüglich der Ttm-Aktie ist überwiegend negativ, wie Analysen sozialer Plattformen zeigen. Die Nutzer haben in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Ttm-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,79 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Damit kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung.

Die Analystenbewertungen der Ttm-Aktie zeigen insgesamt eine "Gut"-Bewertung, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die durchschnittliche Kursprognose von 17 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 8,63 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Ttm-Aktie demnach eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen, Anleger-, fundamentalen und Analysteneinschätzungen.