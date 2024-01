TTM Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Aktie von Ttm wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 24,75 insgesamt 46 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten" (46,1). Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Ttm als "Neutral" bewertet. Der 7-Tage-RSI beträgt 49,51 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 37,67 Punkten im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Ttm festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich eine weniger positive Bewertung. Die Dividendenrendite von 0 % liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt im Segment Elektronische Geräte und Komponenten. Investoren können somit einen geringeren Ertrag in Höhe von 11546,48 Prozentpunkten erzielen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.