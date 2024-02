TTG Fintech Aktie: Grund zur Sorge?

Die Fintech Chain-Aktie wird von der Redaktion aufgrund der aktuellen Dividendenrendite als "Schlecht" bewertet. Mit 0 Prozent liegt sie 7,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,21 Prozent in der Branche IT-Dienstleistungen. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Fintech Chain aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet betrachtet. Das aktuelle KGV beträgt 29, während vergleichbare Unternehmen in der Branche IT-Dienstleistungen im Durchschnitt ein KGV von 68 haben. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment für die Fintech Chain-Aktie wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien gab. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Fintech Chain.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Fintech Chain-Aktie sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso ist auch der RSI25 mit einem Wert von 33,33 auf 25-Tage-Basis neutral.

Zusammenfassend erhält die Fintech Chain-Aktie in der Analyse der Dividendenrendite, des fundamentalen KGV, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.