TTA Holdings Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Tta betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was darauf hinweist, dass die Tta derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Tta überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Tta derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,011 AUD liegt, was einer Abweichung von -45 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,01 AUD, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies einer "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung eines Wertpapiers. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Tta von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.