TS Wonders Holding Aktie: Das ist ein Hammer

Die Ts Wonders-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,16 HKD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,148 HKD, was einem Unterschied von -7,5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,15 HKD, was einer Abweichung von -1,33 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigen Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen zu Ts Wonders in den sozialen Medien zeigen keine eindeutigen Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Ts Wonders aktuell 47,06, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 51 zeigt an, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung für den RSI als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke für Ts Wonders haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Internet-Kommunikation eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Ts Wonders in verschiedenen Bereich als "Neutral" eingestuft.