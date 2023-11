TS Wonders Holding Aktie: So kann man sich irren!

Die Ts Wonders-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,16 HKD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,15 HKD, was einer Abweichung von -6,25 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,16 HKD weist eine Abweichung von -6,25 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ts Wonders-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund der einfachen Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Ts Wonders-Aktie in den sozialen Medien eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Ts Wonders-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Ts Wonders-Aktie beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Ts Wonders-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Ts Wonders in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.