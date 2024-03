TS Tech Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Ts Tech wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 4,12 Punkten, was darauf hinweist, dass Ts Tech momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,64, was darauf hindeutet, dass Ts Tech weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Ts Tech mit 2051,5 JPY derzeit +7,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +13,92 Prozent liegt.

Die Anleger-Stimmung bei Ts Tech in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen beiden Wochen konnten weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine starken positiven oder negativen Ausschläge in der Internet-Kommunikation festgestellt werden. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.