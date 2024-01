TS Tech Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Stimmung unter den Anlegern von Ts Tech ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Ts Tech wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristig neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Ts Tech-Aktie ein Durchschnitt von 1757,81 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 1822 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine gute Dynamik des Aktienkurses mit einem RSI von 14,47 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25 beläuft sich auf 50,45, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut" basierend auf dem Gesamtbild des RSI.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung und Charttechnik bei Ts Tech, während der RSI einen positiven Trend aufzeigt.