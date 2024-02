TS Tech Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Ts Tech-Aktie wird derzeit in verschiedenen technischen Analysebereichen bewertet, um Anlegern ein umfassendes Bild zu vermitteln. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 1787,36 JPY, was einem Abstand von +10,22 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 1970 JPY entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt mit 1803,83 JPY über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Ts Tech-Aktie aktuell neutrale Werte. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (36) als auch der RSI der letzten 25 Tage (33,26) weisen auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Markt zeigt sich auch hier eine neutrale Bewertung für die Ts Tech-Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität und eine gleichbleibende Stimmung hin.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine neutrale Haltung wider. Die Diskussionen in den sozialen Medien sowie der Meinungsmarkt zeigen weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Zusammenfassend ergibt die technische Analyse sowie die Bewertung des Sentiments und des Anlegerverhaltens ein neutralens Gesamtbild für die Ts Tech-Aktie.