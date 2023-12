TS Tech Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Diskussionen über Ts Tech in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen über das Unternehmen. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen über den Wert angesprochen, weshalb die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" einstuft.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild ergeben. Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für Ts Tech deuten darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" bewertet werden kann.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 1756,36 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 1683,5 JPY führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages- als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine ähnliche Tendenz und erhalten daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (50,3 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (58,55 Punkte) weisen darauf hin, dass die Ts Tech-Aktie als "Neutral" eingestuft werden kann.

Zusammenfassend ist die Aktie von Ts Tech laut unserer Analyse in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet und erhält daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.