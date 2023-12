TS Tech Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Die Anlegerstimmung bei Ts Tech in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Ts Tech aktuell auf 1758,83 JPY, während der Aktienkurs 1662,5 JPY beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -5,48 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage hat einen Stand von 1739,95 JPY, was zu einer Einschätzung als "Neutral" mit einem Abstand von -4,45 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Ts Tech lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Ts Tech in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ts Tech als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 92,73, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 64,13 aufweist, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

TS Tech kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich TS Tech jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen TS Tech-Analyse.

TS Tech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...