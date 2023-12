TSS Inc im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "TSS":

Die technische Analyse der Aktie von -Md zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,3 USD einen Abstand von -23,08 Prozent zum GD200 (0,39 USD) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Darüber hinaus zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, einen Kurs von 0,36 USD an. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -16,67 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der -Md-Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist -Md im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,2 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 5,2 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich -Md ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen herausgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der -Md als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25-Wert liegt bei 58,82, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.