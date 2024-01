TSS Inc Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "TSS":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die -Md-Aktie beträgt aktuell 56, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 51,11 weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage. Auch hier wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für -Md.

In Bezug auf Dividenden schüttet -Md derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Der Unterschied beträgt 5,23 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,23 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um -Md wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass die Aktie von -Md bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei -Md konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb -Md auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.