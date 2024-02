TSS Inc Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "TSS":

Die Aktie von -Md schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,12 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,12 % liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsausschüttung und einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über -Md diskutiert, was zu einer überwiegend negativen Stimmung und einer "Neutral"-Einschätzung heute führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält -Md insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für -Md liegt bei 46,15 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 45,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von -Md in verschiedenen Analysen als "Neutral" eingestuft.