TSS Inc Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "TSS":

Die Anlegerstimmung für die Aktie von -Md wird derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf den Diskussionen auf Social-Media-Plattformen. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen, was zu dieser Einschätzung führte. Der Relative Strength Index (RSI) für die -Md-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 43, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Die Analyse des RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der -Md-Aktie derzeit bei 0,38 USD, während der Aktienkurs bei 0,32 USD liegt, was einem Abstand von -15,79 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Das Verhältnis zur gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -8,57 Prozent.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -Md aktuell bei 0, was zu einer negativen Differenz von -5,24 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der -Md-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine Bewertung der -Md-Aktie als "Schlecht".