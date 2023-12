TSS Inc Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "TSS":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird verwendet, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Aktuell beträgt das KGV von -Md 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53 als unterbewertet angesehen wird. Daher wird die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von -Md neutral bewertet wird. Der RSI7 liegt bei 77,78, was eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 65,71 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von -Md aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,25 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aktie von -Md basierend auf verschiedenen Kennzahlen und Indikatoren.