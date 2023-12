TSR Inc ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "TSR":

Die Stimmung der Anleger bei Tsr Inc in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Beiträgen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um zusätzliche Informationen für die Bewertung der Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Tsr Inc bei 14,27 Prozent, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -1 Prozent, während Tsr Inc eine Rendite von 15,27 Prozent verzeichnete. Aufgrund dieser starken Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI von Tsr Inc bei 46,88, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine neutrale Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tsr Inc liegt bei 10,76, was unter dem Branchendurchschnitt von 61,24 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.