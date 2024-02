TSR Inc Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Aktienkurs von Tsr Inc hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -11,81 Prozent, was mehr als 588 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -3,37 Prozent, bei der Tsr Inc mit 8,45 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tsr Inc mit 0 Prozent um 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zu Tsr Inc veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tsr Inc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,95 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,68 USD liegt, was einem Unterschied von +9,18 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (8,84 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,81 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Tsr Inc-Aktie bei der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.