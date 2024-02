TSR Inc Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Die Tsr Inc-Aktie wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 36,36 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Bezüglich des 25-Tage-RSI ist die Tsr Inc-Aktie ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 65,87. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Tsr Inc derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" ist dies als unrentables Investment einzustufen, weshalb die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tsr Inc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,94 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,68 USD liegt damit deutlich darüber, mit einem Unterschied von +9,32 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 8,83 USD und der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einem Unterschied von -1,7 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Tsr Inc-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 12 auf, was darauf hindeutet, dass die Börse 12,52 Euro für jeden Euro Gewinn von Tsr Inc zahlt. Dies liegt 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 57 und weist darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.