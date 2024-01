TSR Inc Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "TSR":

Tsr Inc hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 28,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um 10,08 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +18,89 Prozent entspricht. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Tsr Inc mit einer Rendite von 8,38 Prozent im letzten Jahr um 20,58 Prozent über dem Durchschnitt punkten. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Tsr Inc mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,23 Prozent auf. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tsr Inc-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 7,83 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 9,08 USD liegt, was einer Abweichung von +15,96 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, welcher aktuell bei 8,71 USD liegt, so ergibt sich eine Abweichung von +4,25 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Zusätzlich wird die Aktie von Tsr Inc nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 11,24 insgesamt 81 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", welcher bei 59,01 liegt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".