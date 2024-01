TSR Inc Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "TSR":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Der RSI von Tsr Inc liegt bei 26,56, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 37,8, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für Tsr Inc.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Tsr Inc wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Mehrheit der Diskussionen beschäftigte sich ebenfalls mit positiven Themen rund um Tsr Inc, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. In Bezug auf Tsr Inc zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tsr Inc zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tsr Inc bei 11,24, was einer Unterbewertung im Vergleich zur Branche entspricht. Der durchschnittliche Wert in der IT-Dienstleistungsbranche liegt bei 59, was zu einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV führt.