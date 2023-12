MaxLinear Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Maxlinear beträgt 46, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 69,92 für "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (ca. 34 Prozent) unterdurchschnittlich ist. Nach fundamentalen Kriterien ist Maxlinear daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für Maxlinear 3 Mal die Einschätzung "Gut", 0 Mal "Neutral" und 1 Mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Maxlinear, aber auf Basis des aktuellen Kurses von 24,46 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 76,82 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 43,25 USD an. Insgesamt bewerten die institutionellen Analysten die Aktie daher als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Maxlinear derzeit überverkauft ist, sowohl auf 7- (17,93 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (16,68 Punkte). Die Aktie wird daher in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Maxlinear derzeit 25,26 USD, während die Aktie selbst bei 24,46 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,17 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 18,97 USD, was einer Distanz von +28,94 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Maxlinear daher eine Gesamtnote von "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre MaxLinear-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich MaxLinear jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen MaxLinear-Analyse.

MaxLinear: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...