TSR Inc Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "TSR":

Die Aktie der Tsr Inc wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 7,96 USD bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 8,25 USD, was einem Unterschied von +3,64 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt spielt eine Rolle und liegt bei 8,8 USD. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch unter diesem Wert (-6,25 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für die Tsr Inc-Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor bei Tsr Inc eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,21 Prozentpunkten bedeutet. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tsr Inc mit einem Wert von 12,52 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 59,32. Demnach wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.