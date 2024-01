TSMC-Ausblick löst Chip-Rallye aus: 165 Milliarden Dollar Hoffnung auf Erholung in 2024

Chipausrüster im Aufschwung nach TSMCs Prognosen über den Erwartungen – Hoffnung auf post-Covid-Erholung wächst.

Die Aktien der Halbleiterunternehmen von Tokyo Electron Ltd. bis Nvidia Corp. gewannen mehr als 160 Milliarden US-Dollar an Marktwert, nachdem sich die Prognosen von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. für die Ausgaben und den Umsatz als vielversprechend erwiesen und die Aussicht auf eine breite Erholung der Technologiebranche im Jahr 2024 steigerten.

TSMCs Zahlen, die besser als erwartet waren, untermauerten die Erwartungen an eine Erholung der Nachfrage nach Smartphones, Chips und Computern, nachdem die Branche mehr als ein Jahr unter den Auswirkungen von Covid gelitten hatte.

Am Freitag stieg der wertvollste Chip-Hersteller der Welt um mehr als 6% in Taipei - der größte Gewinn seit fast einem Jahr - nach einem Anstieg von knapp10% in den USA. Wichtige Zulieferer wie Tokyo Electron und Advantest Corp. legten in Tokio um mehr als 5% zu.

Zusammen sorgten sie dafür, dass der Wert der Halbleiteraktien in den USA und Asien um rund 165 Milliarden US-Dollar anstieg, wie Bloomberg errechnet hat.

TSMCs Ausblick bot den Investoren dringend benötigte Sicherheit in einem schwierigen Marktumfeld. Das bedeutendste Unternehmen für Apple Inc. und Nvidia plant Investitionen von 28 bis 32 Milliarden US-Dollar in Sachanlagen und erwartet ein Umsatzwachstum von mindestens 20% im laufenden Jahr. Die Unternehmensführung verbrachte auch viel Zeit damit, über die Auswirkungen der aufkommenden künstlichen Intelligenz zu sprechen, die aufgrund ihres enormen Bedarfs an Rechenleistung die Branche beflügeln soll.

In Europa legte das Halbleiterzulieferunternehmen ASML Holding NV um 4% zu und führte eine breite regionale Rallye an, die sich auf US-Aktien wie Nvidia und Intel Corp. ausweitete und den größten Anstieg im Philadelphia Semiconductor Index seit dem 11. Dezember auslöste.

"Das Vertrauen von TSMC in die kurzfristigen Fundamentaldaten scheint sich in den letzten4 bis5 Monaten signifikant verbessert zu haben", schrieben Analysten von Wedbush. "Wir sehen diese optimistischere Aussicht als darauf begründet, dass sich das Wachstum durch einen wachsenden Beitrag der künstlichen Intelligenz sowie bessere Erwartungen für traditionelle Endmarkttrends im Jahr 2024 beschleunigen wird."

In den letzten Wochen haben sich Anzeichen für eine Erholung in der Halbleiterbranche gezeigt. Die Semiconductor Industry Association schätzt, dass die Chip-Verkäufe im November gestiegen sind, nachdem sie mehr als ein Jahr lang gesunken waren. TSMC erwartet ein Umsatzwachstum von mindestens 8% auf 18 bis 18,8 Milliarden US-Dollar im Märzquartal, im Vergleich zu den Erwartungen von etwa 18,2 Milliarden US-Dollar.

Es setzt nun seine Pläne für Chipfabriken in Japan, Arizona und Deutschland um - von denen die erste Ende 2024 in Massenproduktion gehen wird und einen großen Schub für TSMCs globale Präsenz bedeutet. Die Unsicherheit bleibt jedoch bestehen.

In diesem Monat hat der Mitbewerber Samsung Electronics Co. sein sechstes Quartal in Folge mit rückläufigem Betriebsergebnis veröffentlicht, da er mit den Auswirkungen einer gedämpften Nachfrage im eigenen Geschäft für Smartphones und Speichermedien zu kämpfen hatte. Auch Fragen zu China, dem größten Markt für Computer, Smartphones, Internet und Chips, werfen Schatten auf die Branche.

Apple - langjähriger wichtiger Kunde von TSMC - sieht sich Hindernissen bei der neuesten iPhone-Generation ausgesetzt. Mehrere Analysten haben ihre Erwartungen für Apple nach unten korrigiert und Jefferies hat prognostiziert, dass der Absatzrückgang in China sich verschlimmern wird. Das US-Unternehmen ist auch durch ein immer weitergehendes Verbot der Verwendung ausländischer Geräte bei chinesischen Behörden und Staatsunternehmen betroffen.

