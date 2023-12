TSI Holdings Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Tsi-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 726,24 JPY erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 735 JPY verzeichnet, was einem Unterschied von +1,21 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 788,58 JPY, was einen Unterschied von -6,79 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Tsi-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Tsi-Aktie einen Wert von 61,97 für den RSI7 (sieben Tage) und 64,1 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über die Tsi-Aktie. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert als sonst. Daher erhält die Tsi-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Tsi-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz als "Neutral" bewertet.